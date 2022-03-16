Канберра, , 12:17 — REGNUM За последние месяцы внешность лидера Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниза кардинально изменилась, поскольку политик резко похудел, потеряв более 18 килограммов, что стало предметом нападок со стороны премьер-министра страны Скотта Моррисона, который заявил, что Альбаниз пытается казаться тем, кем на самом деле не является. В свою очередь лидер оппозиции 16 марта в эфире телеканала Sky News заявил, что критика Моррисона в отношения внешнего вида его соперника не красит его как человека.

Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз Bidgee

«Я не пытаюсь казаться кем-то другим. Я все еще ношу те же очки», — сказал Альбаниз.

«Леопард не сбросит своих пятен. Даже если он сменит очки и костюмы», — ранее заявил премьер-министр страны Моррисон.

«Я все еще ношу старые модели костюмов, к сожалению. И вешу я практически так же. Я любитель итальянской кухни, и этого не стесняюсь», — прокомментировал слова Моррисона лидер оппозиции.