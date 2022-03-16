Сана, 16 марта, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Йеменские повстанцы-хуситы сообщили о том, что им удалось предотвратить тройной теракт в столице страны — Сане. Об этом сообщает близкий к руководству повстанцев телеканал Al-Masirah.

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По данным журналистов, террористы намеревались взорвать три заминированных автомобиля в разных районах города, преимущественно — в районах массового скопления мирных жителей.

В Комитете безопасности хуситов заявили о том, что террористы были завербованы Саудовской Аравией и её союзниками. В комитете также заявили, что полностью раскрыли саудовскую шпионскую сеть и арестовали всех причастных к контрабанде взрывчатки в столицу Йемена.