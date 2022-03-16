Чебоксары, 16 марта, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Чебоксарах ещё один школьник пострадал в ДТП. Об этом сообщает в телеграм-канале ГИБДД Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ЧП произошло утром 17 марта по улице Эльгера в Чебоксарах. По данным правоохранителей, под колёса «Хёндая» попал мальчик 2012 года. По предварительным данным, у третьеклассника ушиб ноги, он доставлен в больницу.

«По словам водителя, ребёнок поскользнулся и упал, в результате чего нога попала под внедорожник», — говорится в сообщении.

ГИБДД Чувашии призывает родителей объяснять детям, что возле дороги и транспортных средств нельзя играть, следует быть предельно осторожными, пропуская машины и рассчитывая «каждый шаг», особенно в условиях гололедицы. Водителям автоинспекция рекомендует быть особенно бдительными при наличии пешеходов, прогнозировать вероятные «негативные сценарии» и быть готовыми «к неожиданному изменению траектории движения» участников дорожного движения.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта 2022 года возле одного из домов по проспекту 9-й Пятилетки в результате столкновения двух легковушек травмы получила 17-летняя пассажирка одного из транспортных средств. Предварительно правоохранители установили, что предполагаемый виновник аварии был в состоянии опьянения.

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