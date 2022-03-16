Вашингтон, 16 марта, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 16 марта сообщает пресс-служба лиги.

Michael Miller Александр Овечкин

Овечкин в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3) забросил шайбу, которая стала для него 767-й в регулярных чемпионатах НХЛ. По голам он обошёл чешского форварда Яромира Ягра.

Первой звездой дня стал вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Эрик Челльгрен, который сыграл «на ноль» в матче с «Даллас Старз» (4:0), отразив все 35 бросков по своим воротам.

Второй звездой признан защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Адам Фокс, на счету которого гол и две передачи в игре с «Анахайм Дакс» (4:3).