Кемерово, 16 марта, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В Кемеровской области запущен обратный отсчёт до старта II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии». До старта осталось 345 дней, сообщил официальный телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Анна Алябьева ИА REGNUM Кузбасс

Спортивные игры пройдут в Кузбассе с 23 февраля по 5 марта 2023 года. В Кемерове пройдут соревнования по лыжным гонкам, а также турниры по конькобежному спорту и керлингу; в Новокузнецке — соревнования по фигурному катанию и хоккею; в Междуреченске — соревнования по горнолыжному спорту и прыжкам на лыжах с трамплина; в Таштагольском районе — соревнования по сноуборду, фристайлу, горнолыжному спорту и волейболу на снегу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новокузнецке на площади у фонтана администрации город смонтировали часы обратного отсчёта до начала II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии».

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