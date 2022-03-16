Москва, 16 марта, 2022, 11:53 — ИА Регнум. На сайт Центризбиркома (ЦИК) России во время заседания комиссии была произведена хакерская атака, в результате чего в трансляции мероприятия пропал звук. Об этом 16 марта заявила глава российского ЦИК Элла Памфилова в ходе указанного заседания.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

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«Вот сейчас мне сказали, что идет атака на сайт ЦИК. Видите, какое значение нам придают тоже большое», — сказала она.

Также Памфилова уточнила, что трансляции звука на заседании ЦИК будет записана и размещена на ресурсах российского Центризбирком.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил, что над Украиной необходимо ввести бесполётную зону, за такие меры выступают власти Эстонии.