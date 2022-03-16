Канберра, , 11:54 — REGNUM 15 марта стало известно, что первые военнослужащие ВМФ США прибыли на территорию австралийского штата Квинсленд, чтобы помочь местным военным и спасателям бороться с разрушительными последствиями недавних наводнений в штате. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Американские военные U.S. Army

В общей сложности 100 американских моряков прибыли в Квинсленд на борту подводной лодки класса Emory S. Их задача заключается в помощь очистки реки Брисбен от мусора. В рамках выполнения поставленных задач они уже присоединились к военно-морским силам Австралии.

«Мы предоставим рабочую силу, техническое обслуживание и материально-техническую поддержку, которую мы будем специально координировать с коллегами из Сил обороны Австралии, чтобы определить, где лучше всего использовать задействовать наш экипаж», — заявил в эфире телеканала Nine News командир подводной лодки капитан Альберт Аларкон.

Сейчас американские и австралийские военные, а также местные аварийные служб заняты сбором крупного мусора, плавающего на поверхности реки Брисбен.