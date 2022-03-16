Оренбург, , 11:52 — REGNUM В Оренбурге 16 марта ужесточен приговор по делу о покушении на мошенничество экс-стажёра адвоката и его подельника. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Суд

«По апелляционному представлению прокурора отменено условное осуждение бывшему стажёру адвоката и его подельнику за попытку хищения 3 млн рублей», — сказала официальный представитель ведомства Анна Филиппова.

Установлено, что стажёр коллегии адвокатов со своим знакомым обманули женщину, проинформировав о необходимости передачи 3 млн рублей за освобождение её супруга от уголовной ответственности либо смягчение ему наказания. Взятка якобы полагалась правоохранителям.

Суд первой инстанции вынес условное наказание фигурантам с испытательным сроков два года. Также назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 350 тыс. рублей в доход государства.

Прокуратура посчитала приговор мягким и обжаловал его. Бывшего стажёра адвоката и его подельника приговорили к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима. Штраф увеличен до 500 тыс. рублей. Приговор суда вступил в законную силу. Осужденные взяты под стражу в зале суда.