Нижний Тагил, Свердловская область, , 11:55 — REGNUM В ходе спецоперации на Украине погиб спецназовец из Нижнего Тагила Свердловской области Владимир Голубцов. Об этом в соцсетях сообщил мэр города Владислав Пинаев.

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Мужчина являлся бойцом 12-го отряда специального назначения «Урал». Он погиб, выполняя боевую задачу. Администрация Нижнего Тагила обещает оказать помощь семье военнослужащего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о гибели на Украине нескольких военнослужащих информировали власти Челябинской области.