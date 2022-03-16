Москва, 16 марта, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту осквернения мемориала Красной Армии в столице Словакии Братиславе, сообщили 16 марта в пресс-службе ведомства.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 2 статьи 243.4 УК РФ (повреждение расположенного за пределами Российской Федерации мемориального объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны, совершенное группой лиц)», — говорится в сообщении.

В СКР подчеркнули, что данные противоправные действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом.

Как сообщало ИА REGNUM, мемориал «Славин» в Словакии был сооружён в честь воинов Красной армии, погибших в боях за освобождение Братиславы в годы Второй мировой войны. На территории комплекса покоятся останки 6 845 красноармейцев, среди которых были представители многих национальностей, в том числе русские и украинцы. В ночь на 3 марта мемориал «Славин» был осквернен вандалами.

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