Джакарта, , 11:51 — REGNUM Принимая во внимание рост цен на растительные масла, в том числе мировое пальмовое масло, правительство Индонезии решило субсидировать цены на масло. Об этом президент Индонезии Джоко Видодо написал в своем аккаунте в Twitter.

Джоко Видодо Presidenri.go.id

«Правительство также продолжает уделять пристальное внимание наличию и распределению растительного масла на рынке», — отметил глава индонезийского государства.

Власти Индонезии приняли решение о раздаче растительного масла оптом по цене 14 000 индонезийских рупий за литр.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 Вику Адисасмито заявил, что подштамм «Омикрона» BA.2 был обнаружен в 19 провинциях Индонезии.

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