Абакан, , 11:51 — REGNUM Арбитраж Хакасии получил от регулятора исковое заявление о несостоятельности, которое адресовано кредитному потребительскому кооперативу «Альянс Капитал». Заявление ещё к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Иск Центрального банка России подан 15 марта 2022 года. Сумма исковых требований составляет 4,407 млн рублей. Прочие подробности пока не обнародовались.

Третьими лицами приглашены госведомств, в том числе управление Росреестра, служба судебных приставов.

В едином госреестре юрлиц кооператив оформлен в июле 2011 года. Базируется организация в Абакане. Глава КПК — Денис Казагашев. Он же в ЕГРЮЛ фигурирует как глава регионального отделения «Федерации спортивной гимнастики» и руководитель ликвидируемого с сентября 2021 года кооператива «Финансинвест».

Напомним, ранее ЦБ РФ обратился с банкротными претензиями к кооперативу «Надёжные сбережения» из Тверской области.