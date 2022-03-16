Абакан, 16 марта, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Арбитраж Хакасии получил от регулятора исковое заявление о несостоятельности, которое адресовано кредитному потребительскому кооперативу «Альянс Капитал». Заявление ещё к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Иск Центрального банка России подан 15 марта 2022 года. Сумма исковых требований составляет 4,407 млн рублей. Прочие подробности пока не обнародовались.

Третьими лицами приглашены госведомств, в том числе управление Росреестра, служба судебных приставов.

В едином госреестре юрлиц кооператив оформлен в июле 2011 года. Базируется организация в Абакане. Глава КПК — Денис Казагашев. Он же в ЕГРЮЛ фигурирует как глава регионального отделения «Федерации спортивной гимнастики» и руководитель ликвидируемого с сентября 2021 года кооператива «Финансинвест».

Напомним, ранее ЦБ РФ обратился с банкротными претензиями к кооперативу «Надёжные сбережения» из Тверской области.