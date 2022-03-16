Ижевск, 16 марта, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В Ижевске с 1 апреля в тестовом режиме начнут действовать выделенные полосы для общественного транспорта — на участках улиц Ленина и Промышленной. Соответствующее постановление подписал глава города Олег Бекмеметьев, сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ» (Ижевское объединение пассажирского автотранспорта).

Krd.ru Выделенная полоса

На Ленина «выделенка» будет действовать на участке от улицы Орджоникидзе до улицы 40 лет Победы в обоих направлениях. Участок оборудуют комплексами видеофиксации нарушений для исключения заезда личных автомобилей на выделенную для транспорта полосу.

На улице Промышленной полоса будет работать на участке от улицы Воровского до улицы Орджоникидзе в обоих направлениях.

В качестве выделенных для транспорта полосы будут действовать в будние дни с 7:00 до 19:00 по местному времени. Движение будет регулироваться соответствующими знаками и дорожной разметкой.

ИА REGNUM напоминает, создание выделенных полос проводится по предложению «ИПОПАТ». В компании полагают, что это позволит транспорту не стоять в пробках, что улучшит качество обслуживания пассажиров.