Канберра, 16 марта 2022, 11:56 — REGNUM 16 марта в министерстве здравоохранения австралийского Нового Южного Уэльса (юго-восток Австралии) подтвердили, что в штате был подтвержден еще один японского энцефалита. В результате общее число носителей опасной инфекции уже составляет семь человек, передает телеканал Nine News.
Сообщается, что седьмым человеком, заразившимся японским энцефалитом, стала женщина на пятом десятке жизни. Она проживала в районе Риверина, недалеко от границы с Викторией. Недавно ее выписали из больницы. Сейчас ее жизни и здоровью окружающих ничего не угрожает.
В министерстве здравоохранения Нового Южного Уэльса призвали граждан избегать укусов комаров и относится к распространению крайне опасного инфекционного заболевания с предельной серьезностью, поскольку унифицированного протокола лечения пациентов до сих пор не существует.
На прошлой неделе от японского энцефалита в самом населенном штате Австралии скончался первый пациент.