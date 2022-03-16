Подгорица, , 11:47 — REGNUM Рост цен на продовольствие на Черногории будет продолжаться, уверены в союзе работодателей страны. Хлеб может стоить 80 центов, а яйца подорожают до 40 евроцентов за десяток. В Союзе работодателей говорят, что у экономики нет возможности снижать цены.

Хлеб

На рост цен влияют в первую очередь цены на топливо, которые уже месяц назад несколько раз превысили исторический максимум.

В связи со всем озвученным Центр защиты прав потребителей ожидает быстрой реакции государства.

В Союзе работодателей также считают, что у государства есть механизмы защиты потребителей.

Снижение цен на топливо, по мнению Торгово-промышленной палаты, является одним из первых шагов, которые необходимо предпринять государству. Также говорят, что закон о временных мерах по ограничению цен на продукты — еще один способ, который мог бы помочь потребителям.