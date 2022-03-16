Брюссель, , 11:46 — REGNUM Предложение отправить миротворцев Североатлантического альянса (НАТО) на Украину прокомментировала 16 марта в беседе с журналистами министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен перед экстренным заседанием глав минобороны стран — участниц НАТО в Брюсселе.

Нидерланды

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По словам Оллонгрен, миротворческую миссию НАТО «очень сложно видеть» на Украине, пока там ведутся боевые действия.

Также глава минобороны Нидерландов указала на то, что обсуждение таких предложений должно проходить уже после окончания военных действий.

Отметим, ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский предложил направить на Украину миссию НАТО или миссию более широкого состава.