Москва, , 11:56 — REGNUM Два уголовных дела возбуждены в Главном следственном управлении Следственного комитета России по фактам обстрелов украинскими военными населённых пунктов в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Об этом сообщает 16 марта пресс-служба СКР.

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Дела возбуждены по части 1 статьи 356 УК РФ о жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещённых средств в ходе вооруженного конфликта. Речь идёт об умышленных массированных обстрелах из тяжёлых видов вооружения, которые прицельно велись по объектам гражданской инфраструктуры.

В период с 13 по 15 марта текущего года украинские силовики вели артиллерийские и миномётные обстрелы городов Первомайск, Стаханов и Ирмино, посёлков Калиново и Золотое-5 в ЛНР, а также города Донецк, Горловка, Докучаевск, Макеевка, Ясиноватая, Волноваха и Мариуполь, посёлок городского типа Еленовка, Новоазовский район ДНР.

В результате были повреждены магазин, хозяйственные постройки и жилые дома, дачные дома, высоковольтная линия, детский сад, школа и другие объекты. Десять мирных жителей, включая ребёнка, получили ранения. Ещё один мирный житель погиб.

«Работа по сбору доказательств совершения представителями ВСУ и националистических батальонов военных преступлений в отношении мирных граждан с целью установления конкретных лиц и привлечения их к уголовной ответственности продолжается», — заявили в ведомстве.

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