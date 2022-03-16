Канберра, 16 марта, 2022, 12:15 — ИА Регнум. В прошлом месяце правительство Австралии обвинило Китай в том, что китайские военные подвергли риску жизни экипажа самолета-разведчика RAAF P-8 Poseidon, когда тот наблюдал за двумя военными кораблями Народно-освободительной армии Китая в Арафурском море и был подвергнут «лазерной атаке». 16 марта министерство обороны Китая опубликовала видеозапись инцидента, обвинив австралийских пилотов в «непрофессионализме», передает телеканал Nine News.

Israel Defense Forces Китайский военный корабль

В ходе представления видеоролика официальный представитель военного ведомства Китая старший полковник Тан Кефей заявил, что экипаж австралийского судна вел себя безрассудно.

«На видео, снятом китайским военным кораблем, видно, что австралийский военный самолет проводил ближнюю разведку китайских военно-морских кораблей … Поведение австралийского военного самолета было недоброжелательным по своим намерениям и непрофессионализму при эксплуатации судна, а также создавало угрозу безопасности кораблей, самолетов и личного состава обеих сторон», — сказал Кефей.