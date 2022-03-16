Еманжелинск, Челябинская область, 16 марта, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В Еманжелинске Челябинской области семейная пара отправлена под стражу за сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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По данным следствия, 40-летние ранее судимые мужчина и женщина приобрели более 400 граммов вещества. Они расфасовали его на мелкие партии и при сбыте были задержаны.

Сейчас по уголовному делу идёт следствие. Арестованным грозит по восемь лет заключения.