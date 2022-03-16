Волосово, Ленинградская область, , 12:11 — REGNUM Возбуждено уголовное дело в отношении многодетной матери, которая отравила своих детей медицинским препаратом, чтобы те не мешали ей отдыхать. Помимо этого женщина избивала своих сыновей. Об этом 16 марта ИА REGNUM сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Уголовное дело Znak.com

Напомним, в полдень 15 марта из деревни Бегуницы Волосовского района Ленинградской области в больницу госпитализировали трех детей в возрасте от трех до девяти лет с призами отравления. Как выяснилось 39-летняя мать пыталась их уложить спать, а чтобы наверняка сыновья заснули, дала им таблетки с седативно-снотворным действием.

«При осмотре детей врачи обнаружили многочисленные ссадины, кровоподтеки и синяки. Следственные органы возбудили уголовное дело по п. г ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязания)», — рассказал собеседник агентства добавив, что женщина задержана, в отношении нее решается вопрос о заключении под стражу.

Добавим, что факту отравления детьми таблетками следствие начало доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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