Иркутск, 16 марта, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Производители Приангарья продолжают работу в условиях антироссийских санкций. Региональные компании работают слаженно и бесперебойно. Например, в АО «Каравай» круглосуточно выпекаются любимые сибиряками сорта хлеба на российском оборудовании. Также руководство этого предприятия приняло решение в ближайшие два месяца не повышать цены на свою продукцию. В этом предприятию помогло участие в нацпроекте «Производительность труда».

Цитата сайта производительность.рф Иркутский «Каравай» производит круассаны по бережливым технологиям

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«Как генеральный директор сейчас говорю — ни один человек не будет сокращен и уволен. У нас территория покрытия сбыта — 6 регионов страны. И эта программа позволит нашему предприятию стать более конкурентоспособными, снизить себестоимость нашей продукции и войти в рыночные цены», — отметила генеральный директор АО «Каравай» Ольга Денисова.

По её словам, на предприятии принято решение в течение двух ближайших месяцев не поднимать цены на все массовые сорта хлеба: «Дарницкий», «Житный», «Формовой», «Городской» и батоны.

«Каравай» работает на муке собственного производства, её запас есть всегда. Мука для основных сортов хлеба произведена из местной пшеницы: рожь на 2022 год посеяна ещё в 2021 году. Поэтому несмотря на подорожание сахара и масложировой продукции, в ближайшее время цены на хлеб и кондитерские изделия предприятия не поднимутся.

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На предприятии повышают эффективность производства круассанов с начинкой. Эксперты Федерального центра компетенций (ФЦК) помогают выпускать вкусную продукцию, основываясь на принципах бережливого производства. За короткое время работники хлебозавода научились производить на 50% больше выпечки за то же время.

«Время по операции «начинка круассана» сократилось в два раза. При этом решение, которым удалось поднять выработку, элементарное. Раньше сотрудник брал испеченную основу круассана, наполнял ее начинкой, взвешивал каждую и клал на стол. Накопив какое-то количество готовой продукции, складывал в тару.

На все эти операции уходило много времени. Сейчас готовый, наполненный начинкой круассан, отправляется сразу в тару, а взвешивается только каждый 10-й. В результате работник увеличивает производительность по операции на 50%», — объяснилруководитель проектов ФЦК Алексей Широков.

Также специалисты ФЦК вместе с рабочей группой предприятия увидели, что работник проходит по 140 метров в день до стеллажа с пленкой (в год — это порядка 34 км или 7 часов лишних перемещений). Пленку перенесли на расстояние вытянутой руки — на два метра от оборудования — и распределили по принципу веса.

«Есть компании, которые более чем в два раза увеличили объёмы производимой продукции, используя метод «бережливого производства». Мы считаем, что этот механизм очень эффективный. Он далеко не нов. Механизм бережливого производства использовался у нас и в советские годы, и сегодня это возрождается», — отметил побывавший на предприятии начальник управления Госрегулирования экономики минэкономразвития Иркутской области Сергей Какаулин.

По его словам, сотрудники предприятия проводят тщательный анализ всей производственной цепочки и вносят коррективы, которые помогут сократить затраты на производство продукции и сохранить рабочую силу.

Напомним, национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году.

Помимо «Каравая», аналогичный проект реализует Ангарский Азотно-туковый завод. Всего в Иркутской области уже насчитывается более 20 предприятий, использующих методы бережливого производства.