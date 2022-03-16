Новосибирск, , 11:44 — REGNUM На территории Новосибирска работают пять центров сбора гуманитарной помощи переселенцам из Луганской и Донецкой Народных республик. Они открыты на базе Российского Красного Креста. Об этом сообщили в мэрии города.

Гуманитарная помощь futureatlas.com

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

В центрах принимают вещи, обувь, постельные принадлежности, продукты питания, бытовую химию и другие пожертвования.

Они расположены на ул. Писарева, Вокзальной магистрали, ул. Станиславского, проспекте Дзержинского, ул. 4-й Пятилетки.