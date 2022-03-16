Пять центров сбора помощи для жителей Донбасса открыли в Новосибирске
Новосибирск, 16 марта, 2022, 11:44 — ИА Регнум. На территории Новосибирска работают пять центров сбора гуманитарной помощи переселенцам из Луганской и Донецкой Народных республик. Они открыты на базе Российского Красного Креста. Об этом сообщили в мэрии города.
futureatlas.com
Гуманитарная помощь
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В центрах принимают вещи, обувь, постельные принадлежности, продукты питания, бытовую химию и другие пожертвования.
Они расположены на ул. Писарева, Вокзальной магистрали, ул. Станиславского, проспекте Дзержинского, ул. 4-й Пятилетки.