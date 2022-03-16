Горно-Алтайск, , 11:43 — REGNUM Движение транспорта по автодорогам общего пользования в Республике Алтай будет ограничено с 11 апреля по 11 мая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Горно-Алтайска со ссылкой на данные республиканского управления автомобильных дорог.

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Ограничения коснутся автомобилей, массы которых с грузом или без него превышают пять тонн на каждую одноосную ось, четыре тонны для двухосной тележки или три тонны для трехосной тележки. В случае превышения лимитов, автотранспорт должен получить специальное разрешение.

«Всем организациям рекомендуется в срок до 11 апреля завершить завоз необходимых грузов, для доставки которых требуются тяжеловесные транспортные средства», — отметили в «Горно-Алтайавтодоре».