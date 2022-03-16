Ханты-Мансийск, , 11:42 — REGNUM В Югре за сутки на 16 марта госпитализировали 25 больных с COVID-19, 1557 человек выписано по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Ковидный госпиталь Липецкаяобласть.рф

За минувшие сутки в Югре выявлено 315 новых случаев заражения коронавирусом, на 19 человек меньше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 16 марта является Ханты-Мансийск — 62.

С начала пандемии в Югре к 15 марта насчитывается 203 191 случай лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 188 788 пациентов, 2472 скончались (на пять пациентов больше, чем днём ранее).

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