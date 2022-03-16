Чебоксары, , 11:40 — REGNUM В Чувашии из-за «сообщений о минировании» в очередной раз проводятся эвакуационные мероприятия в образовательных учреждениях. На этот раз, помимо Чебоксар, это коснулось Канашского района, говорится на сайте министерства образования Чувашии.

Школа Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В ведомстве отмечают, что 16 марта на почту учреждений поступили «спам-сообщения о минировании», также были звонки в ЕДДС. В результате в Канашском районе и Чебоксарах эвакуированы в ближайшие учреждения дети и сотрудники соответственно 47 и 15 образовательных учреждений.

По данным министерства образования, в Канашском районе приостановлено обучение в 29-ти школах и 18-ти детсадах, в Чебоксарах — в трёх школах, девяти детских садах, двух учреждениях системы профессионального образования и одном вузе.

Администрациями образовательных учреждений вызваны службы быстрого реагирования и представители правоохранительных органов, которые проверяют поступившую информацию.

Напомним, что ранее трое суток подряд (28 февраля, 1 и 2 марта 2022 года) «минировали» образовательные учреждения в Чувашии — в частности, в Чебоксарах, Чебоксарском и Вурнарском районах. Все сообщения о якобы заложенных бомбах оказались ложными.

УФСБ по Чувашии ранее заявляло, что с начала российской спецоперации по защите Донбасса зафиксировано 15 сообщений с анонимных электронных ящиков о якобы заложенных бомбах в местах массового пребывания людей. По данным правоохранителей, ip-адреса отправителей зарегистрированы на территориях Франции, США и Швейцарии.

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