Рамалла , 16 марта, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Палестинские предприятия и магазины, расположенные на Западном берегу реки Иордан, объявили о всеобщей забастовке после убийства нескольких арабских протестующих армией Израиля. Об этом 16 марта сообщает Quds news.

Флаг Палестины

По данным журналистов, к забастовке также присоединились бедуины из числа жителей израильского региона Негев. Утром 16 марта в городе Рахат бизнесмены отказались продолжать работу до тех пор, пока израильские власти не расследуют смерть одного из местных жителей, участвовавшего в акции протеста против строительства еврейских поселений.

Ранее в Негеве начались протесты бедуинов, которые считают незаконным строительство домов для еврейских поселенцев на своей земле.