Элиста, 16 марта, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Безработица Калмыкии не грозит, так как работы хватит всем. Уверенность в этом выразил глава республики Бату Хасиков.

Анна Рыжкова ИА REGNUM В поисках работы

«В связи с уходом с российского рынка иностранных предприятий сейчас возникает риск роста числа нетрудоустроенных граждан нашей страны. Мы готовы помочь жителям Калмыкии пройти профессиональную переподготовку и получить востребованную профессию на рынке труда. Работы в нашей республике всем хватит, в особенности в строительной, дорожной и сельскохозяйственной отраслях», — отметил он.

Министерствам и Калмыцкому государственному университету имени Городовикова дано поручение оперативно подготовить программу переподготовки кадров, что позволит получить востребованную профессию на рынке труда.