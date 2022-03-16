Брисбен, Австралия, 16 марта, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Правительство Квинсленда (юго-восток Австралии) предложит субсидию в размере 3000 долларов для водителей, которые решать купить электромобиль. Данная мера является частью нового стимулирующего пакета от местных властей, призванного сделать экологически чистый транспорт более доступным и сократить выбросы в штате. Об этом 16 марта сообщил телеканал Nine News.

Пресс-служба Great Wall Электрокар ORA Haomao

Всего на субсидии будет выделено 55 миллионов долларов. На компенсацию на покупку электрокара смогут рассчитывать те, кто покупает электромобиль стоимостью до 58 000 долларов.

Получить деньги можно будет с 1 июля текущего года. Программа является частью стратегии правительства штата Квинсленд по увеличению числа автомобилей с нулевым уровнем выбросов на 2022−2032 годы.

«Мы собираемся сделать покупку электромобилей немного дешевле», — заявила премьер-министр штата на пресс-конференции Анастейша Палащук.