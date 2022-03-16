Лондон, 16 марта, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Британская рок-группы The Rolling Stones сделала пожертвование в Комитет по чрезвычайным ситуациям (Disasters Emergency Committee). Об этом 16 марта пишет The Sun.

Jim Pietryga The Rolling Stones

Сумма денег, которую члены группы перевели на счёт благотворительной организации, не называется. Однако представители Комитета по чрезвычайным ситуациям назвали её «щедрой». «На данный момент обращение собрало удивительные £175 млн (более $229 млн)», — рассказали в организации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американские актёры Мила Кунис и Эштон Кутчер собрали $20 млн для помощи украинским беженцам. Пара сама пожертвовала $3 млн для достижения цели в $30 млн.