Ростов-на-Дону, , 11:36 — REGNUM В Россию за сутки прибыли более 10,5 тыс. беженцев из Донбасса, сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области 16 марта.

Народ Донбасса Иван Шилов © ИА REGNUM

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 10 500 граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области с 19 февраля действует режим ЧС. В пунктах временного размещения приют нашли около 6 тыс. беженцев из Донбасса. Из Ростовской области в другие регионы России выехали почти 14 тыс. мирных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик.

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