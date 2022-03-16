Ростов-на-Дону, 16 марта, 2022, 11:36 — ИА Регнум. В Россию за сутки прибыли более 10,5 тыс. беженцев из Донбасса, сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области 16 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Народ Донбасса

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 10 500 граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области с 19 февраля действует режим ЧС. В пунктах временного размещения приют нашли около 6 тыс. беженцев из Донбасса. Из Ростовской области в другие регионы России выехали почти 14 тыс. мирных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик.