Москва, 16 марта, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в ходе проверок выявила в детском питании наличие вредных для здоровья детей веществ, сообщается 16 марта на сайте Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Детское питание

Так, при исследовании около 32 тыс. проб продуктов детского питания, в 0,09% из них обнаружены токсичные элементы, бензпирен и нитрозамины. В 0,93% проб содержались бактерии групп кишечной палочки, патогенные микроорганизмы и др.

После проверок специалистами Роспотребнадзора в 2021 году из торгового оборота изъято 0,6 тонны опасных для здоровья детей продуктов детского питания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, специалисты Роскачества в ходе исследований выявили в семи из них следы пестицидов.

Читайте подробнее: Роскачество обнаружило пестициды в детском яблочном пюре