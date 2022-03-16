Москва, , 11:33 — REGNUM Российские вооруженные силы передают трофейную, в том числе иностранного производства, военную технику подразделениям Народной милиции Луганской и Донецкой Народных Республик, сообщает 16 марта Минобороны РФ.

Javelin ПТУР

«Захваченная украинская военная техника и вооружение западных стран передаётся подразделениям Народной милиции Луганской и Донецкой Народных Республик для применения в боевых действиях против украинских националистов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для освоения образцов противотанковых ракетных комплексов Javelin и Nlaw военные Луганской и Донецкой Народных Республик проходят специальные курсы обучения и переподготовки.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Вся передаваемая трофейная украинская техника и вооружение в дальнейшем будет использоваться для освобождения и защиты территории республик.