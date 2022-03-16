Томск, 16 марта, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Коммунальному мосту через реку Томь в Томске присвоят имя Егора Лигачёва. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, власти Томска поддержали инициативу депутатов.

Администрация Томска Коммунальный мост в Томске

Ранее это предложение было поддержано комиссией по регламенту и правовым вопросам городской думы, после чего спикер Чингис Акатаев обратился в мэрию.

Как отмечается, будущий член Политбюро ЦК КПСС 18 лет, с 1965 по 1983 годы работал первым секретарём Томского обкома, внеся большой вклад в развитие региона и Томска. При нём здесь были созданы новые отрасли промышленности, построены новые города и микрорайоны, дороги и социальные объекты.

«Коммунальный мост через Томь был построен в 1973 году по инициативе Егора Кузьмича. За большой личный вклад в развитие Томска и Томской области ему были присвоены звания Почетного гражданина города Томска и Почетного гражданина Томской области», — отметили в администрации.