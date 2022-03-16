Благовещенск, 16 марта, 2022, 11:59 — ИА Регнум. В селе Возжаевка Белогорского района Амурской области люди вынуждены были жить в квартирах с температурой воздуха ниже нормативной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 16 марта в пресс-службе прокуратуры региона.

СГК Отопительный сезон

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Надзорное ведомство выявило нарушения, проводя проверку по публикациям СМИ. Соблюдение температурного режима также проверяла государственная жилищная инспекция Амурской области.

То, что в некоторых квартирах снижена температура воздуха, подтвердилось. В адрес руководителя МУП «Теплоком» внесено представление, нарушения должны быть устранены.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с теплоснабжением домов и социальных учреждений Белогорска Амурской области близка к критической, заявил мэр города Станислав Мелюков. Из-за удорожания мазута в бюджете главного городского теплоснабжающего предприятия образовался огромный кассовый разрыв.