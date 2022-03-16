Тбилиси, 16 марта, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Правящая партия «Грузинская мечта» не имеет столько членов парламента Грузии, чтобы начать процедуру импичмента президента страны Саломе Зурабишвили. Об этом заявил журналистам депутат от партии «Единое национальное движение» Роман Гоциридзе.

Rustavi2.com Роман Гоциридзе

Он прокомментировал заявления лидеров «Мечты» о том, что Зурабишвили нарушила конституцию, отправившись в турне по странам Европы, несмотря на запрет правительства.

«Официально они не смогут начать импичмент, так как им не хватает голосов. Для импичмента нужно 100 голосов в парламенте, а у «Грузинской мечты"столько нет», — сказал Гоциридзе.

По его мнению, обсуждение возможного импичмента членами правящей партии имеет своей целью только психологическое воздействие.

Напомним, 14 марта Зурабишвили заявила, что в правительстве ей не согласовали серию встреч с главами государств и руководством ЕС. Она всё равно отправилась в Европу, но в частном порядке. Члены «Грузинской мечты» обратились с иском в Конституционный суд по этому поводу.