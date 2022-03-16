Кострома, , 11:58 — REGNUM Жителя села Минское Костромской области осудили за шантаж 25 несовершеннолетних. Обвинительный приговор вынес Костромской районный суд.

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Следствие доказало, что в 2016—2018 годах фигурант вёл переписку с девушками из разных регионов России. Путём уговоров костромич получал от них интимные снимки и видео, которые затем угрожал выложить в сеть. За отказ от этого действия обвиняемый требовал с детей деньги.

Рассмотрев дело, судья признал селянина виновным по двум уголовным статьям — «Совершение развратных действий без применения насилия» и «Вымогательство». Приговором суда ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года.

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