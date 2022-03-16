Санкт-Петербург, 16 марта, 2022, 11:38 — ИА Регнум. За прошедший год количество убийств в Санкт-Петербурге сократилось на 10%. Об этом 16 марта в рамках заседания Заксобрания заявил начальник ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, генерал-лейтенант полиции Роман Плугин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Криминал, Хулиган

На сегодняшний день Петербург относится к наименее криминогенным регионам РФ. Статистика преступлений на 15% ниже, чем в среднем по стране.

«Принимаемые превентивные меры обусловили сокращение на 5,5% зарегистрированных уголовно наказуемых тяжких особо тяжких деяний. По итогам года количество убийств снизилось на 10%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 7%, разбоев — на 16%, грабежей — на 21% и краж — на 3%», — отметил Роман Плугин.

Вместе с тем более 25% преступных деяний относится к незаконному обороту наркотиков.

Снижение уровня криминализации подтверждают и местные жители. Результаты опроса ФСО России подтвердили, что количество граждан, уверенных в защищенности личных и имущественных интересов, возросло до 50,5%.