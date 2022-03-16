Черкесск, 16 марта, 2022, 11:31 — ИА Регнум. На Северном Кавказе состоялись выборы нового председателя Координационного центра мусульман региона. На новый срок на эту должность переизбран муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил-хаджи Бердиев. Об этом сообщил республики Рашид Темрезов.

Dumsk.com Муфтий КЧР Исмаил-хаджи Бердиев

«Муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил-хаджи Бердиев единогласно переизбран на должность председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа на новый пятилетний срок полномочий», — написал Темрезов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как отметил глава Карачаево-Черкесии, деятельность муфтия республики на протяжении последних десятилетий посвящена сохранению мира и согласия на Северном Кавказе и воспитанию молодежи. По словам Темрезова, его избрание позволит и дальше сохранять и развивать гармоничные межконфессиональные и межнациональные отношения в регионе.

Напомним, Исмаил-хаджи Бердиев возглавил Координационный центр мусульман Северного Кавказа в апреле 2003 года, после чего неоднократно переизбирался ан эту должность.