Сеул, , 11:30 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и Великий герцог Люксембурга Анри обменялись поздравительными письмами по случаю 60-летия установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представительницу администрации южнокорейского президента Пак Кён Ми.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В своём письме Мун Чжэ Ин напомнил, что Люксембург помог Южной Корее в «трудную минуту» и встал на сторону Сеула в годы Корейской войны (1950−11 953 гг).

«Мы навсегда запомним поддержку и жертву Люксембурга, — приводит слова южнокорейского лидера Пак Кён Ми. — Я надеюсь, что взаимопонимание и дружба между странами будет и дальше укрепляться, а сотрудничество углубляться».

В свою очередь, Великий герцог Люксембурга выразил надежду на то, что партнёрство между странами будет расширяться и способствовать укреплению их общих ценностей мира и демократии во всем мире.