Париж, , 11:30 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что нападение на корсиканского националистического активиста в тюрьме, который все еще находится между жизнью и смертью, является «террористическим актом, совершенным на французской земле», передает BFM TV.

Жеральд Дарманен Economie.gouv.fr

Через две недели после нападения на активиста Ивана Колонну в тюрьме Жеральд Дарманен отправился с визитом на Корсику.

Массовые беспорядки произошли на острове Корсика, где местные жители вышли на улицы в поддержку Ивана Колонна. В ходе столкновения с полицией пострадали почти 40 человек.

В марте на Ивана Колонну было совершено нападение в тюрьме, где тот отбывал пожизненное заключение. После инцидента Колонна находится в коме.

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