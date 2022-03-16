Москва, 18 июня, 2004, 10:55 — ИА Регнум. Сергей Курышев, актер труппы Санкт-Петербургского Малого драматического театра - Театра Европы считает поведение Филиппа Киркорова закономерным: " Мне кажется, прежде всего театр и телевидение сами начинают низкопробную кампанию и сами плохо воспитывают зрителя, а потом требуют от зрителя хорошего поведения. Я не говорю про скандал с Киркоровым, это отдельный случай, в котором мы виноваты все сами. Мы ведь воспитали этого человека. Мы его вырастили. На телевидении, на тысячных стадионах. Разве это событие удивительно? Нет, не удивительно. Вчера это записали на видео и показали, но ведь такое не вчера началось, а повторяется годами. Поэтому мы сами виноваты во многом. Те, кто для публики что-то делает, а потом на публику жалуется. Но мы такую публику так воспитали и воспитываем. А потом она уже требует своего, привычного эрзаца, " - сказал он.