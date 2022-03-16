Эрбиль, Ирак, , 11:50 — REGNUM Командующий подразделением специального назначения «Кодс» в составе Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Исмаил Гаани раскрыл подробности ракетного обстрела иракского города Эрбиль. Об этом 16 марта сообщает Al-Sumariya.

Пуск ракет «Шахаб-3». Иран Hossein Velayati

По данным журналистов, Гаани посетил Ирак с неофициальным визитом, в ходе которого встретился с рядом местных политических лидеров. С его слов, КСИР уничтожил базу израильской разведки МОССАД на иракской территории.

«Мы нацелились на базу «МОССАД» в Эрбиле. Исламская Республика готова противостоять врагу, а сионистское образование, использующее лозунг «от Нила до Евфрата» было унижено в результате наших действий, которые мы будем предпринимать и далее», — заявил Гаани.