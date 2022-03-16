Новосибирск, 16 марта, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В Новосибирске бывшую сотрудницу полиции признали виновной в поджоге автомобиля соседа. Об этом говорится на сайте Ленинского районного суда Новосибирска.

Jeff Turner Поджог

Установлено, что она умышленно подожгла автомобиль «Toyota Porte». Ущерб составил 69 138 рублей, говорится на сайте суда.

Её приговорили к двум годам условно с испытательным сроком два года. Гражданский иск потерпевшим не заявлялся.