Донецк, 16 марта, 2022, 11:29 — ИА Регнум. На сегодняшний день вопрос определения государственной границы между Россией и Донецкой и Луганской Народными Республиками является неактуальным. Об этом 16 марта в эфире программы «Соловьёв Live» заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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По его словам, в данный момент этот вопрос «отошёл на десятый план».

«Сейчас эта пока проблема не актуальна», — подчеркнул Пушилин.

По его слова, этот вопрос будет урегулирован «с учётом признанности республики, есть план действия, всё понятно».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости республик Донбасса. Также с главами ЛНР и ДНР были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

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Как заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ), соглашение о дружбе с ЛНР и ДНР не определяет границы республик, однако возможно признание границ по тем, что были при проведении референдумов о независимости.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Россия признает независимость ДНР и ЛНР в тех границах, в которых они себя провозглашали.

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