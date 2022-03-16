Вашингтон, 16 марта 2022, 11:29 — REGNUM Объявлено количество продаж посмертной пластинки What It Means to Be King американского рэп-исполнителя King Von (Дейвон Дакуан Беннетт). Соответствующую информацию опубликовало издание The Source вечером 15 марта.
Так, общее количество проданных копий проекта составило 59 тыс. единиц. Также альбом занял второе место в престижном чарте Billboard 200.
Напомним, что King Von скончался 6 ноября 2020 года. Причиной смерти артиста стало вооружённое нападение.
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