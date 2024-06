Вашингтон, 16 марта, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Объявлено количество продаж посмертной пластинки What It Means to Be King американского рэп-исполнителя King Von (Дейвон Дакуан Беннетт). Соответствующую информацию опубликовало издание The Source вечером 15 марта.

Скриншот YouTube King Von

Так, общее количество проданных копий проекта составило 59 тыс. единиц. Также альбом занял второе место в престижном чарте Billboard 200.

Напомним, что King Von скончался 6 ноября 2020 года. Причиной смерти артиста стало вооружённое нападение.