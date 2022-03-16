Москва, , 11:28 — REGNUM Видеозапись передачи трофейной военной техники и вооружения киевских боевиков подразделениям Народной милиции Луганской и Донецкой Народных Республик обнародовало 16 марта Минобороны (МО) России.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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На запечатленных кадрах противотанковые ракетные комплексах производства США Javelin и британского производства NLAW в большом количестве передаются подразделениям Народной милиции ЛНР и ДНР, которые проходят обучение, как ими пользоваться.

Кроме того, на видео запечатлены танки и другая бронетехника ВСУ, а также другие виды вооружения, брошенные украинскими боевиками при отступлении, которые также были переданы войскам ДНР и ЛНР, и теперь будут использоваться для освобождения и защиты республик Донбасса.

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